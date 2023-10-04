جامعة الزقازيق تهنئ رئيس الجمهورية بانتصارات أكتوبر المجيدة

عقد مجلس جامعة الزقازيق اليوم الأربعاء اجتماعه الدوري رقم (٥٦٨) برئاسة د.خالد الدرندلي _رئيس الجامعة ، وبحضور د.عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، و د. جيهان يسرى - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و د. إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و د.هلال عفيفى أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة ، والسادة عمداء ووكلاء الكليات.

فى بداية الاجتماع توجه د.خالد الدرندلى بتقديم خالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي ورجال القوات المسلحة البواسل ، وجموع الشعب المصرى بمناسبة الاحتفال بالذكري الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة ، والتى تعد ذكري ملحمة مصرية خالدة تملؤنا بالفخر والاعتزاز بما قدمه الجيش المصرى من تضحيات وبطولات أثبتت للعالم أجمع أنه لا تسامح في سيادتنا علي أراضينا وسجلت في صفحات التاريخ فخر وعزة وكرامة للمصريين .

كما توجه رئيس الجامعة بالتهنئة لأسرة الجامعة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، وبمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء جامعة الزقازيق .

وتوجه الدرندلى بخالص التهنئة للدكتور عماد عبد الرازق بمناسبة تكليفه للقيام بأعمال عميد كلية الآداب متمنيا له التوفيق في مهام عمله الجديد .

وافق مجلس الجامعة على التعاقد للتأمين على جميع طلاب الجامعة ضد الحوادث ، حيث تغطى وثيقة التأمين خطر تعرض الطلاب للحوادث سواء ( الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى ) ، على مدار ٢٤ ساعة داخل جمهورية مصر العربية بدءا من العام الجامعى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ، حرصا من الجامعة فى الاهتمام بأبنائها من الطلاب .

كذلك وافق المجلس على إتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالتأمين على مصروفات الطلاب ، بحيث تتحمل شركة التأمين مصروفات الطالب خلال فترة دراسته بالجامعة ، وذلك فى حالة وفاة ولى أمر الطالب ( الأب أو الأم أو ولى أمر الطالب بخلافهما ) ، لجميع طلاب الجامعة ، خلال العام الدراسى الحالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ، ويأتى ذلك اهتماما من الجامعة وحرصا منها على مواجهة الحالات العديدة لتعثر الطلاب عن سداد المصروفات او استكمال مسيرتهم بالجامعة وتحقيقا للتكامل والرعاية الاجتماعية لطلاب الجامعة .

كما وافق مجلس الجامعة علي مقترح مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة لعمل بطاقات تعريفية للطلاب من القطاع الطبي ، بعد قيام المركز باختبارهم كمرحلة أولى وأداء اختبار الكتروني لتوفير إثبات شخصية للطالب .



ووافق المجلس على تسكين أعضاء هيئة التدريس ( الأساتذة والأساتذة المساعدين ) الحاصلين علي اللقب العلمي بموافقة مجلس الجامعة بجلسته رقم (٥٦٦) المنعقدة بتاريخ ٢٥/٧/٢٠٢٣م ، علي الوظائف الشاغرة بمختلف الكليات والمعاهد بموازنة السنه الماليه ٢٠٢٤/٢٠٢٣ .

في الختام قدم مجلس الجامعة خالص التعازي والمواساة لأسرة د.أحمد أنور عبد الجليل بكلية الزراعة ، د.آيه ذكي السيد عطية بكلية التربية للطفولة المبكرة ، داعين المولي عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان .