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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تتويج سيدات الصيد بكأس منطقة الجيزة لكرة السلة

سلة الصيد
سلة الصيد
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توج فريق سيدات كرة السلة  بنادي الصيد بكأس المركز الأول ببطولة منطقة الجيزة بعد الفوز على فريق البنك الاهلى ذهابا وإيابا في الدور النهائي.

حسم فريق الصيد اللقب بعد فوزه  فى مباراة الاياب بنتيجة 72-66 وحصل البنك الأهلي على المركز الثاني والميدالية الفضية وجاء فى المركز الثالث والميدالية البرونزية نادي التوفيقية.

كما حصدت لاعبة الصيد سلمى بهجت جائزة أحسن لاعبة فى البطولة.

يضم الفريق اللاعبات ريم أشرف زين العابدين، ريهام محمد سامح، زينة حسام منيع، سارة عمرو محمد، سلمى عمرو فايز،فريدة تامر ، فريدة مسعد، ليلى القوصي، مريم السطوحي،مريم محمد جابر، منة مدحت أبو سريع،نادين عمر عز الدين،نور السكري،نيرة مرسال، ليلى احمد يسر الدين .

فيما يضم الجهاز الفني والاداري كل من ، احمد ابراهيم المدير الفني للدرجة الاولى ،  محمود السداوي نائب رئيس الجهاز، مصطفى البوشي مدرب عام، فريد سمير مخطط أحمال، دكتورة ياسمين مجدي طبيبة، على الخطيب مدير إداري ، مازن تامر أخصائي، محمد عطا عامل ، احمد عصام لجنة كرة السلة.

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