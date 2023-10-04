الزمالك يجدد تعاقد محترف السلة استعدادا للموسم الجديد

نجحت اللجنة التي تدير الزمالك حاليا برئاسة عماد البناني في تجديد تعاقد محترف كرة السلة أوجي مايو .

وتدخلت قائمة حسين لبيب التي تخوض الانتخابات المقبلة بالزمالك وأرسلت للجنة الزمالك الحالية القيمة المالية لاستمرار اللاعب مع الفريق .

ونشرت قائمة لبيب بيان اليوم الأربعاء جاء كالتالي: “إيمانًا منَّا بحق نادي الزمالك على كل أبنائه المخلصين، ولدرايتنا التامة أن بعض أزمات النادي في الوقت الحالي تحتاج إلى تدخل عاجل من كل عاشق للكيان دون انتظار لانتخابات ونتائجها والتواجد في مجلس الإدارة من عدمه”.

تكللت جهود القائمة الموحدة التي استمرت على مدار الأيام الماضية بالنجاح من خلال المهندس هشام نصر المرشح على منصب نائب الرئيس، بتجديد النادي التعاقد مع المحترف الأمريكي أوجي مايو نجم الفريق الأول لكرة السلة، ليستمر في صفوف الفريق الموسم المقبل.

ويعد أوجي مايو من أبرز اللاعبين المحترفين في كرة السلة داخل مصر في السنوات الأخيرة، وقدم مستويات مميزة للغاية مع الفريق، وحالت الأزمة المالية بالنادي بين استمراره مع الفريق وتجديد تعاقده، حتى نجحت القائمة الموحدة في حسم الأمر وتجديد تعاقد اللاعب مع الفريق.

وأضاف البيان: “لأننا في القائمة الموحدة اعتدنا إعطاء كل ذي حق حقه، فلا بدَّ أن نتقدم بجزيل الشكر للأستاذ عمرو أدهم، المرشح على منصب عضوية النادي، والأستاذ أيمن لاشين والأستاذ شادي طارق على المجهود الرهيب الذي بذلوه خلال الأيام الماضية لإتمام المفاوضات مع اللاعب، وهو ما ينم عن عشق وانتماء للكيان لا يصدر إلا من أبنائه المخلصين”.