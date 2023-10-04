الاتحاد الإنجليزي يعاقب لاعب تشيلسي بسبب مباراة لم يشارك فيها

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، معاقبة لاعب تشيلسي ريس جيمس، بإيقافه وتغريمه ماليًا؛ بسبب مباراة لم يشارك بها.

وعاقب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، جيمس، لاستخدامه لغة غير لائقة تجاه حكم مباراة تشيلسي أمام أستون فيلا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر البلوز من أستون فيلا بهدف للا شئ، في الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة شهدت إشهار الحكم جاريد جيليت البطاقة الحمراء في وجه مالو جوستو لاعب الفريق اللندني.

وأدان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ما فعله جيمس تجاه الحكم جاريد جيليت، حيث استخدم ظهير أيمن تشيلسي، كلمات وقام بسلوك غير لائق ومهين مع الحكم في النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس بعد نهاية اللقاء.

واعترف جيمس باستخدامه ألفاظ غير لائقة تجاه حكم مباراة فريقه ضد أستون فيلا، لذا نشر المتحدث باسم الاتحاد الإنجليزي بيانًا عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا: «لقد تم إيقاف ريس جيمس لمباراة واحدة وتغريمه 90 ألف إسترليني، بعدما خرق القاعدة الثالثة الخاصة بالاتحاد خلال مباراة أستون فيلا».

إيقاف ريس جيمس لمباراة، يعني غيابه عن مواجهة تشيلسي أمام بيرنلي يوم السبت المقبل، في الجولة الثامنة من البريميرليج.

ولم يؤثر إيقاف جيمس عليه كثيرًا، حيث يعاني في الفترة الحالية من الإصابة، التي تحرمه من المشاركة مع فريقه في المباراة المقبلة.

ويحتل تشيلسي المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 8 نقاط بعد خوضه 7 جولات حتى الآن.