اللواء محمود طلحة: معركة رأس العش علامة بارزة للقوات المسلحة

قال اللواء محمود طلحة المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، إن تفكير القيادة السياسية بعد نهاية حرب 1967 كان هو أسلوب تحرير الأرض، والجميع فكر واجتهد في مستواه وفقا لتخصصه، وكان التخطيط يتم بطريقة تراكمية على ظروف الموقف العام، والموقف الاقتصادي، وأهمهم موقف تدبير السلاح.

وأضاف "طلحة"، خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس السيسي، أن قاعدة الفكر التي بُني عليها التخطيط هو دراسة النظرية الإسرائيلية خاصة فيما يتعلق بالحدود الآمنة ودراسة هيكل الدفاعات الإسرائيلية.

وأوضح أن التحدي الأعظم كان يتمثل في كسر حاجز الخوف وإيقاف منحنى الانكسار للقوات المسلحة والشعب المصري نتيجة هزيمة 67، وهذا كان هو الجهد الأكبر والأعظم واللي بُذل فيه جهود كبيرة، مؤكدا أن معركة رأس العش كانت العلامة البارزة في هذه اللحظة.