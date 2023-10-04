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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

8 أكتوبر .. "دي-كاف" يطلق "البرنامج التفاعلي لطلبة الفنون"

دي-كاف يطلق البرنامج
"دي-كاف" يطلق "البرنامج التفاعلي لطلبة الفنون"
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أطلق مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة “دي- كاف”دعوة للمشاركة في برنامج "دي- كاف التفاعلي لطلبة الفنون"، يستهدف البرنامج الطلاب الدارسين أو الممارسين للفنون الادائية في تخصصات الكتابة، أو التمثيل، أو الإخراج، أو غيرها، حيث أن باب التقدم للبرنامج مفتوح حتى يوم الأحد المقبل ٨ أكتوبر الجاري.

وقال المخرج "أحمد العطار" المؤسس والمدير الفني لمهرجان دي-كاف: "يتيح البرنامج الفرصة لـ ١٠ طلاب لحضور كافة فعاليات برنامج الفنون الأدائية بالمهرجان مجانًا، كما يعطيهم الأولوية لحضور ورش المهرجان، و يتيح لهم أيضًا عمل مقابلات شخصية مع الفنانين المشاركين بالعروض المختلفة ضمن فعاليات مهرجان دي-كاف".

وأضاف "العطار" أن البرنامج يطلق لأول مرة هذا العام للتركيز على الطلاب الدارسين و المهتمين بالفنون، لفتح آفاق مختلفة لهم، و زيادة فرص التشبيك، و تبادل الخبرات والتلاقي مع فناني المهرجان.

يذكر أن مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي- كاف) يعقد  في الفترة من ١٢ أكتوبر حتى ٥ نوفمبر، ويشمل مجموعة منتقاة من ٣٠ عرضًا فنيًا مميزًا لـ ٨٠ فنانًا موهوبًا، جامعًا في برنامجه أكثر من ١٤ جنسية مختلفة.

ويعتبر مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف)، المهرجان الوحيد من نوعه في مصر لعدة أشكال من الفنون المعاصرة يستمر على مدار ثلاثة أسابيع من كل عام، في عدة أماكن بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، يشتمل المهرجان على عروض فنية أدائية ومسرحية وبصرية وموسيقية وعروض ديجيتال وسينمائية. يشارك في المهرجان مجموعة من الفنانين المصريين والعرب والعالميين من جميع أنحاء العالم يجتمعون في قلب القاهرة.

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مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة “دي- كاف” المخرج أحمد العطار المؤسس والمدير الفني لمهرجان دي-كاف الفنون الأدائية
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