حكاية وطن| أبرزها إطلاق 36 صفحة وموقعًا وقناة.. ملامح التطوير التكنولوجي والدعوة الإلكترونية للأوقاف في عهد الجمهورية الجديدة

حققت وزارة الأوقاف في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إنجازات كبيرة في شتى مسئولياتها الدعوية والاجتماعية والتنموية، والتي تأتي في إطار الفلسفة العامة لبناء مصر الجديدة التي تبناها سيادة الرئيس لبناء الإنسان المصري والدولة المصرية الحديثة، ومن أهم هذه الإنجازات : إطلاق (36) صفحة وموقعًا وقناة، منها (10) صفحات متخصصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بهدف ملء الفضاء الإلكتروني بالفكر الوسطي المستنير هي: (صفحة الإعجاز الرباني في الكون - صفحة وعي - صفحة مجلة الفردوس - صفحة عشاق اللغة العربية - صفحة أطفالنا - صفحة لغة الإشارة - صفحة مراكز الثقافة الإسلامية - مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم - موفدو الأوقاف المصرية - صفحة المراكز الإسلامية بالخارج).

وحقق موقع وزارة الأوقاف وصفحاتها تطورًا في المحتوى الذي تقدمه انعكس إيجابًا على أعداد المشاركين والمتابعين، حيث ارتفع عدد الزائرين لموقع وزارة الأوقاف إلى (32642479) زائرًا.

إنشاء قناة (منبر التجديد) على موقع اليوتيوب خلال العام 2018/2019م، وبلغ عدد المشاركين فيها (18355) مشترك.

إطلاق موقع أكاديمية الأوقاف الدولية في فبراير 2019م ليصل عدد الزائرين للموقع إلى (36741) زائرًا.

وإطلاق دورة الفكر المستنير الإلكترونية العامة لجميع الأئمة والواعظات على مستوى الجمهورية، حول ثلاثة كتب هي : (الفهم المقاصدي للسنة النبوية، والكليات الست، وقواعد الفقه الكلية).

إطلاق الكتاب المرئي والمسموع.

إطلاق قناة (منبر التجديد) الصوتية على الساوند كلاود.

إطلاق قناة (منبر التجديد) الصوتية على التليجرام.

إطلاق تطبيق (وعي) لأجهزة الأندرويد، وتم نشر (44) كتابًا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ونشر (300) مؤلف ومترجم وموسوعة على البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف.

إنشاء منصة إلكترونية خاصة تتضمن جميع إصدارات سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، وسلسلة (رؤية) المترجمة إلى اللغات الأجنبية المختلفة، وسلسلة (رؤية) للنشء باللغة العربية، وسلسلة (رؤية) للنشء المترجمة على موقع بوابة وزارة الأوقاف الإلكترونية بصيغة (PDF).