سوسن بدر ضيف شرف حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان «بردية»

تحت رعاية وزارة الثقافة ، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، يُقام مهرجان بردية لسينما الومضة دورة المخرج الراحل عاطف الطيب والذى تنظمه مؤسسة بردية للثقافة والفنون خلال الفترة من 23 حتى 29 ديسمبر من العام الجارى بدار الأوبرا المصرية.

وأعلنت اللجنة العليا للمهرجان عن اختيار النجمة سوسن بدر كضيف الشرف حفل الافتتاح تكريمًا لمشوارها الفنى الذى تخطى الأربعمائة عمل ما بين الأعمال السينمائة والمسرحيات والمسلسلات والسهرات التليفزيونية.

مهرجان بردية لسينما الومضة في دورته الأولى يأتي برئاسة المخرج أكرم فريد وعزة أبو اليزيد مديرًا للمهرجان.

ويستهدف المهرجان عروض للأفلام القصيرة التى لا تتخطى مدة عرضها الخمس دقائق، ويستقطب المهرجان عروضًا لأفلام سينمائية من روسيا وعدد من الدول الأجنبية بالإضافة إلى عروض للسينما المصرية .