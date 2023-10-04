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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر| اللواء مجدي شحاتة: قوات العدو كانت تصرخ كالنساء

البوابة نيوز
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قال اللواء مجدي شحاتة، أحد أبطال قوات الصاعقة المصرية في حرب السادس من أكتوبر عام 1973، إن القيادة المصرية والتخطيط العسكري والاستراتيجي خلال حرب السادس من أكتوبر لم يترك ثغرة يجيء لنا العدو منها.
وأضاف شحاتة، خلال ندوة «البوابة نيوز» لتكريم أبطال حرب السادس من أكتوبر، في اليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات العزة والكرامة، أن قوات الصاعقة نجحت في عمل تمويه لقوات العدو قبل اندلاع الحرب لإشغالهم، وأنه قام مع مجموعة من رجال الصاعقة بتدمير أتوبيسين لقوات العدو وقتل 65 شخص، وكانوا يصرخون مثل النساء.
يذكر أن اللواء أ. ح مجدى أحمد شحاتة، التحق بالكلية الحربية وتخرج منها برتبة ملازم فى نوفمبر 1969، وانضم إلى وحدات الصاعقة فور تخرجه بناء على رغبته، وشارك فى حرب أكتوبر برتبة نقيب، ضمن أبطال الكتيبة 283 صاعقة.

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