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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

اختتام ورشة التصوير السينمائي لـ"سمير فرج" بمهرجان الإسكندرية

جانب من ورشة التصوير
جانب من ورشة التصوير
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اختتمت اليوم الأربعاء  فعاليات ورشة التصوير السينمائي التي قدمها مدير التصوير السينمائي الكبير سمير فرج وذلك ضمن برنامج مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط وسط حضور وتفاعل كبير من المشاركين علي مدار ايام الورشة.

 كانت قد سبق أن أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن إقامة ورشة تصوير سينمائي لمدير التصوير الكبير سمير فرج بالدورة الـ 39 للمهرجان.

وأكد الأمير أباظة رئيس المهرجان في بيان، أن سمير فرج له بصمته الإبداعية الهامة في تاريخ السينما المصرية،  فمنها فيلم الظلال في الجانب الآخر 1974، مرورا بأفلام مثل ''عندما يسقط الجسد 1976، ورحلة النسيان 1978، وتمضي الأحزان 1979، وحب لا يرى الشمس 1980، والغول 1983، والنمر الأسود 1984، والبيه البواب 1987، والمولد 1989، والإرهابي 1994، إلى بداية الألفينات التي استهلها بفيلم يمين طلاق 2000.
من أعماله السينمائية  أيضا الباطنية 1980 للمخرج حسام الدين مصطفى، البدرون 1987 للمخرج عاطف الطيب، فيلم شمس الزناتي 1991 للمخرج  سمير سيف، فيلم بخيت وعديلة 1995 للمخرج نادر جلال،  وغيرها كثير فقد تجاوزت أعماله الفنية بمختلف أجناسها أكثر من 140 عملا.


جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.

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ورشة التصوير السينمائي سمير فرج مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الأمير اباظة
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