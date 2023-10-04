اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر| العميد محمد عبدالمنعم: كنا ننتظر يوم الحرب لتلقين العدو درسًا

قال العميد محمد عبدالمنعم يوسف قائد الفصيلة الثالثة، السرية الأولى بالكتيبة 335 مشاة، لواء النصر، فى حرب السادس من أكتوبر، إن القوات المسلحة كانت علي قلب رجل واحد خلال حرب أكتوبر، نسيج واحد، لا فرق بين مسلم ومسيحي، فالكل كانت ديانته وعزيمته واحدة.

وأضاف عبدالمنعم، خلال ندوة «البوابة نيوز» لتكريم أبطال حرب السادس من أكتوبر، في اليوبيل الذهبي لذكري انتصارات العزة والكرامة، أن وقت اندلاع حرب أكتوبر كنت علي جبل مريم وكان بيني وبين قوات اليهود 200 متر فقط، وافراد العدو الصهيونى كانوا يقومون بأفعال استفزازية كانت تسبب لنا حرقة في القلب وكنا ننتظر يوم الحرب لتلقينهم درسًا ان أرض مصر ستبتلعكم بأفعالكم المشينة.

يذكر أن العميد محمد عبدالمنعم يوسف، عمل قائداً للفصيلة الثالثة، السرية الأولى بالكتيبة 335 مشاة، لواء النصر، في حرب السادس من أكتوبر، والتحق بالكتيبة 335 فور التخرج مباشرة من الكلية الحربية، وكان أول منطقة خدم بها هي جبل مريم الذي يطل على بحيرة التمساح وقناة السويس.