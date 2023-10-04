اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر| اللواء مجدي شحاتة: العدو كان يعتقد أن المصريين لن تقوم لهم قائمة

قال اللواء مجدي شحاتة، أحد أبطال قوات الصاعقة المصرية في حرب السادس من أكتوبر عام 1973، إن القوات المسلحة المصرية قدمت نموذجًا خلال حرب أكتوبر، يجيب الاهتمام بتعريفه للجيل الحديث، حتي يعلم البطولات التي قدمها أبطال حرب السادس من أكتوبر.

وأضاف شحاتة، خلال ندوة «البوابة نيوز» لتكريم أبطال حرب السادس من أكتوبر، في اليوبيل الذهبي لذكري انتصارات العزة والكرامة، أنه قبل 67 كنا قوات مسلحة وخلال حرب أكتوبر كنا قوات مسلحة أخرى.



وتابع: إسرائيل نفذت هجومهما الغادر وهي كانت في قمة نشوتها وغرورها، سيطر لأننا كنا في حالة عدم تماسك، ودراسات العدو الاسرائيلي بعد حرب الاستنزاف هيأت لهم أن المصريين لن تقوم لهم قائمة أبدًا، خصوصًا بعد الخسائر الكبيرة التي طالت معدات القوات المسلحة.



يذكر أن اللواء أ. ح مجدى أحمد شحاتة، التحق بالكلية الحربية وتخرج منها برتبة ملازم فى نوفمبر 1969، وانضم إلى وحدات الصاعقة فور تخرجه بناء على رغبته، وشارك فى حرب أكتوبر برتبة نقيب، ضمن أبطال الكتيبة 283 صاعقة.