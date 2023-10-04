صور.. محافظ المنوفية يشهد مؤتمر تكريم الفائزين بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر تكريم المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات ( المنوفية - كفر الشيخ - الغربية ) في دورتها الثانية وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى نظمته محافظة المنوفية بقصر ثقافة شبين الكوم ،وذلك في إطار استعدادات الدولة المصرية للمشاركة في مؤتمر المناخ COP 28 والذى تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر القادم بدبى.

حضر المؤتمر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، والدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية ونوابه ، والدكتور عربى كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا، والدكتور شريف محمد على نائب رئيس جامعة مدينة السادات لشئون التعليم والطلاب ، ونواب محافظى كفر الشيخ والغربية ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية ، المهندسة نجوي العشيري سكرتير عام محافظة الغربية ، العقيد أحمد سلامة مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة والدكتورة أمل غنيم منسق مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية ، ورؤساء مناطق قويسنا الصناعية والمنطقة الحرة بشبين الكوم، وعدد من القيادات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى ورواد الأعمال ، وأصحاب المشروعات الفائزة من مختلف الجهات بالمحافظات المشاركة .

على هامش المؤتمر تفقد محافظو المنوفية وكفر الشيخ والغربية معرض الذكاء الإصطناعى لطلاب كليات الذكاء الاصطناعي وهندسة شبين الكوم وهندسة الالكترونيات بمنوف والذي تضمن مشروعات smart home - جهاز تنفسي صناعي (ventilator) ، weigh-in-motion system ، face pass ، green Egypt ، وغيرها من المشروعات ، وادارو حوراً مع فرق عمل المشروعات ، مشيدين بالأفكار والرؤى في طرح مشاريع جديدة أوجدت حلولاً لقضايا المجتمع والبيئة بإستخدام أحدث النظم التكنولوجيا والبرمجية والذكاء الإصطناعي ، وخلال تفقده لمشروع ( إنتاج الكهرباء من النفايات البلاستيكية ) وجه محافظ المنوفية بعقد لقاء بفريق المشروع للاستماع الى آرائهم ومقترحاتهم ، مؤكداً علي تقديم الدعم اللازم والرعاية لكافة المشروعات من أجل تعظيم أوجه الاستفادة منها بما يعود بالنفع العام علي المحافظة .

واستهل المؤتمر بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، وعرض فيديو عن أهمية البيئة والحفاظ عليها ، وجهود محافظة المنوفية في قطاع تحسين البيئة من خلال ( إنشاء وحدة التدخل السريع وإدارة المخلفات الصلبة ومصانع تدوير القمامة والمحطات الوسيطة والمدفن الصحي بالسادات ومنظومة الجمع المنزلي وتطوير الميادين والحدائق) وغيرها ، وتم استعراض فيديو توضيحي عن فكرة المبادرة الوطنية وأهدافها الإستراتيجية ونبذة عن مؤتمر COP27 في التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي .

وفى كلمته رحب محافظ المنوفية بالحضور وتشريفهم علي أرض المنوفية للمشاركة في مؤتمر تكريم المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية علي مستوى المحافظات الثلاثة ، مقدماً التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف وأعياد أكتوبر المجيدة ، ومؤكداً حرص واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدولة المصرية نحو المضي قدماً في سبيل التحول نحو الإقتصاد الأخضر وإستضافة مصر مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي ، مضيفاً أن إطلاق المرحلة الثانية هذا العام من المبادرة جاء تأكيداً نحو نشر ثقافة المشروعات الصديقة للبيئة وتعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تمكين استراتيجية التحول للاقتصاد الأخضر .

وأوضح محافظ المنوفية أنه قد بلغ عدد المشروعات التي تقدمت للمحافظة 156 مشروعاً متنوعاً تضم فئات المبادرة الستة ، وتم إختيار (10) مشروعات مستوفياً للمواصفات والمعايير وهم مشروعات ( تطوير نظام مراقبة وتحكم ذكى قائم على إنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعى لنظم مختلفة لزراعة النباتات مائياً في الزراعة التكاملية وبالطاقة الشمسية ، وتحويل المدارس الإبتدائية لمحافظة المنوفية إلى مدارس خضراء " عن فئة المشروعات كبيرة الحجم" )، ومشروع ( الحارس التلقائي لحماية البيئة من التغيرات المناخية " عن فئة المشروعات المتوسطة " )، و(مشروع AUTOMATED GREEN PARKING SYSTEM ، مشروع دعم وتطوير منظومة تصنيف وفرز المخلفات تكنولوجياً GREEN EGYPT ، روبوت القمامة البحرية " عن فئة المشروعات المحلية الصغيرة حياة كريمة ) ، ( مشروع DROP ME " عن فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة) ، و( مشروع الكشف المبكر عن مرض الصدأ الأصفر في محصول القمح " YELLOW RUST " بإستخدام إطار إنترنت الأشياء والتقنيات الحديثة والمراقبة الآلية بتطبيق الذكاء الإصطناعى، ومبانى صحية مستدامة موفرة للطاقة " عن فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح " ) ، و( مشروع تدوير وتمكين " عن فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة).

أكد محافظ كفر الشيخ أن نجاح المبادرة في دورتها الأولي كان له أثراً كبيراً في تطوير النسخة الثانية وإتاحة الفرصة لظهور العديد من الأفكار الجديدة ، مشيراً إلى أنه تم إختيار أفضل 18 مشروع رائد مطابق للمعايير المنظمة للمشاركة في المبادرة هذا العام بالمحافظة ، فيما أشار محافظ الغربية أنه تم اختيار 14 مشروع علي مستوي المحافظة ، مؤكداً أن تلك المبادرة تستكمل بها الدولة سلسلة إنجازاتها بكافة المجالات والقطاعات برؤية وإرادة صلبة تتواكب مع الجهود المبذولة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشاد محافظ المنوفية بالأفكار والرؤى التي قدمتها المؤسسات والأفراد من الفئات الستة المستهدفة ، مقدماً التهنئة للفائزين ومتمنياً لهم دوام التوفيق في المراحل القادمة ، ومؤكداً على ضرورة الاستفادة من المشروعات الواعدة التي تم تقديمها ولم يكن لها نصيب في التصفيات النهائية لإستغلالها في تنمية المجتمع والمشاركة في المراحل القادمة من المبادرة الوطنية ، وتم عرض فيديو تقديمي عن المشروعات الفائزة بالمحافظات الثلاث المشاركة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لكل محافظة بمختلف فئاتها الستة .

وفى نهاية المؤتمر كرم محافظو المنوفية وكفر الشيخ والغربية أصحاب المشروعات الفائزة بإهدائهم شهادات تقدير ودروعاً تقديراً لإسهاماتهم المثمرة وجهودهم المبذولة في نجاح المبادرة وتعظيم دور الدولة فى التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ ، فيما تبادلا المحافظون الدروع التذكارية تقديراً لدورهم ، مثمنين جهود الدولة في السعي نحو لتحسين نوعية الحياة للوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام .

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