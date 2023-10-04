مجلس الزمالك الجديد يفتح ملف التجديد لأحمد فتوح

قررت اللجنة التي تدير الزمالك حاليا، وعبدالواحد السيد مدير الكرة، تأجيل ملف التجديد لأحمد فتوح نجم الزمالك لحين نجاح المجلس الجديد وتوليه مهمة النادي يوم 20 أكتوبر المقبل.

وكان عبدالواحد السيد قد حصل على وافقة مبدئية من فتوح خاصة بتجديد عقده ورحب اللاعب بذلك، الإ أن الشروط المادية سيتم حسمها من قبل مجلس الزمالك الجديد.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا للقاء البنك الأهلي.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك والبنك الأهلي في الساعة السابعة من مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد تأهل لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية في الأيام الماضية وذلك على حساب فريق أرتا سولار الجيبوتي بمجموع المباراتين ذهابا إيابا 4-2.