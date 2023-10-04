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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أوسوريو يعتمد على عواد في لقاء البنك بالدوري

عواد حارس الزمالك
عواد حارس الزمالك
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استقر أوسوريو مدرب الزمالك، على البدء بالحارس محمد عواد أساسيا في لقاء البنك الأهلي المقبل بعد تألقه في لقاء أرتا سولار الجيبوتي الأخير .

كان أوسوريو يعتمد على محمد صبحي كحارس أساسي، إلا أنه واجه سوء توفيق وبعض الانتقادات وعاد محمد عواد للمشاركة مرة أخري.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا للقاء البنك الأهلي.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك والبنك الأهلي في الساعة السابعة من مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

كان الزمالك قد تأهل لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية في الأيام الماضية على حساب فريق أرتا سولار الجيبوتي بمجموع المباراتين ذهابا إيابا 4-2.

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أوسوريو الزمالك محمد عواد أيمن مصطفى
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