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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الروسية: نحتج على المناورات اليابانية الأمريكية قرب حدودنا

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
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أبلغت وزارة الخارجية الروسية احتجاجها للسفارة اليابانية في موسكو على خلفية المناورات اليابانية الأمريكية قرب الحدود الروسية، وفقا لـ "روسيا اليوم".

أعلنت عن ذلك المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، وأشارت إلى عدم جواز قيام طوكيو ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بنشاط عسكري بالقرب من حدود الشرق الأقصى لروسيا الاتحادية.

وقالت زاخاروفا: "تم تقديم احتجاج شديد يوم 2 أكتوبر إلى السفارة اليابانية في روسيا فيما يتعلق بإجراء مناورات عسكرية يابانية - أمريكية واسعة النطاق في جزيرة هوكايدو، على مقربة من حدود روسيا الاتحادية، وذلك بداية من 14 سبتمبر حتى 23، بالإضافة إلى خطط لتنفيذ عدد من المناورات المماثلة في نهاية أكتوبر وديسمبر من هذا العام".

وأضافت أن روسيا حذرت أكثر من مرة من أن "السياسات غير المسؤولة لإدارة (رئيس الوزراء فوميو) كيشيدا تضع اليابان على طريق التصعيد والتوتر الخطير" في المنطقة.

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