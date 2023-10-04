انطلاق الدورة 11 من "الكاتب الصغير في الكتاب الكبير" بأبو ظبي

أطلقت "مكتبة" التابعة لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، الدورة 11 من مسابقة "الكاتب الصغير في الكتاب الكبير" لموسم 2023 – 2024، والتي تركز على مفهوم الاستدامة وتجارب الطلبة وممارساتهم المستدامة، وذلك انسجاما مع إعلان الإمارات عام 2023 "عام الاستدامة" تحت شعار "اليوم للغد".

وتم تحديد شروط في مشاركات الطلبة منها، أن تكتب بخط اليد وبلغة عربية فصيحة تتناسب مع الفئة العمرية للطلاب حيث سيتم استبعاد جميع القصص المنقولة، وأن تعنى بإبراز القيم الإيجابية والأخلاق الحميدة والتقاليد الاجتماعية التي يعتز بها مجتمع الإمارات، وأن تستوفي الشروط الفنية لكتابة القصة من بداية وحبكة ونهاية، كما يجب أن تتمحور حول موضوع الاستدامة بحيث تتضمن تجارب الطلبة وممارساتهم خلال العام مدعومة بالمواقف والأمثلة، وستتم المشاركة عن طريق المدارس بحيث يحق لمشرف واحد الاشتراك، وتتمثل مهمته في تقييم قصص الطلبة واستلام الجوائز من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، أوعن طريق أولياء الأمور.

وستقوم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بطباعة القصص الفائزة في كتاب موحد يتم توزيعه على مدارس أبوظبي ومكتباتها، وذلك تماشيا مع حرص الدائرة على دعم المواهب الشابة في الإمارة ورعايتها والاستثمار بها.

آخر موعد للتسجيل وتسليم القصص بالمكتبة الرقمية هو يوم الخميس 30 نوفمبر 2023، على أن يتم الإعلان عن الطلاب الفائزين بالمكتبة الرقمية يوم الإثنين 5 فبراير 2024.

وتتوفر كافة شروط مسابقة "الكاتب الصغير في الكتاب الكبير" على الموقع الإلكتروني https://library.dctabudhabi.ae/.