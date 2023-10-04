لمروره بأزمة نفسية.. عاطل ينهي حياته بقطع شرايين يده فى الدقهلية

أنهي عاطل بقرية كفر الحصة مركز نبروه محافظة الدقهلية، حياته داخل منزله بقطع شرايين يده بآلة حادة “سكين”، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة وضائقة مالية وجري نقل الجثة من منزله، وجرى نقل جثمانه الي مشرحة مستشفى نبروه المركزي تحت تصرفات النيابة العامة.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، يفيد بورود بلاغًا للعميد محمد الدسوقي، مأمور مركز شرطة نبروه من أهالي قرية كفر الحصة دائرة المركز بانتحار شخص داخل منزله.

وعلي الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة الرائد إسلام عنان، رئيس المباحث، الي مكان البلاغ بالفحص تبين وجود جثة المدعو « محمد.م. ع» 33 عامًا، عاطل، وتبين قيامه يقطع شرايينه باستخدام اله حادة سكين، وبسؤال أسرته اكدوا مروره بأزمة نفسية منذ فترة بجانب مروره بضائقة مالية حيث تبين انه متسول.

وتوصلت التحريات الى ان المنتحر والده ووالدته متوفيان وهو الابن الوحيد، ومتزوج ولديه 3 ابناء.

جري نقل الجثة الي مشرحة مستشفى نبروة المركزي تحت تصرفات النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساعدة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين