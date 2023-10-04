"تعليم القاهرة" تكرم موجهي العموم لتميزهم فى تدريب الدمج

كرم ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، موجهى العموم بالمديرية والموجهين الأوائل بالادارات التعليمية.

ويأتي ذلك تقديرًا لما بذلوه من جهد وتميز فى تدريب" الدمج التعليمى -IT"فئة الموجهين التابع لوزارة التربية والتعليم والأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرح ياسر انس بأن المديرية لا تذخر جهدًا فى سبيل دعم الطلاب من ذوى الهمم وتقديم العون لهم وتوفير أفضل سبل العناية بهم حتى يتغلبوا على أية تحديات تواجههم وحتى ندمجهم مع أقرانهم فى الدراسة.

وقدم "أنس" كل الشكر والتقدير والاعتزاز لإدارة التربية الخاصة بالمديرية لما تتمتع به من همة ونشاط فى سبيل تحقيق اهداف الدولة فى دعم أبنائنا من ذوى القدرات الخارقة.

ثم بدأت مراسم التكريم لموجهى عموم المديرية بجميع التخصصات، وتكريم الموجهين الأوائل بالإدارات التعليمية.

وجاء ذلك وفقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنس، وسحر الألفى مدير إدارة التربية الخاصة بالوزارة، برعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وتحت إشراف ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات، والدكتورة نعمة محمد مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية.

جدير بالذكر انه قد تم تدريب (١٤٨٠) متدرب بالإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وقد تم تكريمهم جميعًا بإرسال شهادات تقدير لهم مع السادة الموجهين الأوائل بالإدارات التعليمية الخاصة بهم، وذلك لمشاركتهم وتميزهم فى تدريب (الدمج التعليمى-IT).

يهدف البرنامج لتوضيح دور موجهى العموم فى حل مشاكل الدمج وذوى الاحتياجات الخاصة حتى يمكنهم توجيه وتدريب المعلمين فى المدراس للطرق والاساليب الصحيحة فى التعامل مع حالات الدمج وذوى الاحتياجات الخاصة.