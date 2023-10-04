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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"القاهرة الإخبارية": مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يُشدد إجراءاته

مئات المستوطنين يقتحمون
مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى
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اقتحم 1068 من المستوطنين، اليوم الأربعاء،  باحات المسجد الأقصي من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دانا أبوشمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، خلال لقائها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن المستوطنين أدوا رقصات تلموذية استفزازية لمشاعر المسلمين، ومنها السجود الملحمي على أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت أن هذه الأعداد من المرجح أن تزداد بسبب دعوات ما تسمى بـ"أبناء جبل الهيكل المزعوم" لحشد أكبر عدد ممكن من المستوطنين المقتحمين في خامس أيام عيد العرش اليهودي.

وتابعت: "تزامن مع كل هذه الاقتحامات وصول عشرات الآلاف من المستوطنين لحائط البراق لتقضية صلوات مرتبطة بعيد العرش، إضافة إلى مسيرات في غرب القدس المحتلة بعدد من المناطق، وتحويل القدس إلى ثكنة عسكرية".

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