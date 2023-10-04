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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فتح 30 فصلا لمحو الأمية بمركز ديرمواس بالمنيا خلال سبتمبر الماضي

فتح 30 فصلاً لمحو
فتح 30 فصلاً لمحو الأمية بمركز ديرمواس بالمنيا خلال سبتمبر
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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، فتح 30 فصلاً لمحو الأمية بمركز ديرمواس، خلال شهر سبتمبر الماضي تمهيدا لدخول رواد الدورة الامتحانية في المرحلة القادمة، وذلك ضمن مشروع "المصريون يتعلمون" ووفقا لبروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة العامة لمحو الأمية، مؤكدا أن المحافظة تواصل جهودها في الحفاظ على ما حققته بحصولها على المركز الأول العام الماضى 2022 /2023 على مستوى الجمهورية في مشروع محو الأمية " المصريون يتعلمون"، باجتياز ١٥٨٣ دارساً لاختبارات الدورات الامتحانية.

من جانبه، قال مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة، إن المديرية تواصل جهودها في الإشراف والمتابعة لمشروع "المصريون يتعلمون"، لافتا إلى أنه تم فتح 30 فصلا بمركز ديرمواس بما يتيح استقبال 300 دارساً ممن يرغبون في الحصول على شهادة محو الأمية.
 

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مركز ديرمواس مديرية الشباب والرياضة مشروع محو الأمية اللواء اسامه القاضي
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