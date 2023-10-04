محافظ الأقصر و"شفاء الأورمان" يهنئان الرئيس السيسي بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر

بعث المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ٥٠ لنصر أكتوبر المجيد.

وقال المحافظ في برقيته: “يسعدني ويشرفني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد، تلك المناسبة التاريخية والوطنية التي سجل فيها أبطالنا البواسل من أبناء الجيش المصري ملحمة النصر التي تعد من أعظم لحظات المجد والعزة والفخر فى تاريخ وطننا الحديث، مؤكدا أن تلك المعركة ستظل مبعث افتخار واعتزاز لشعب مصر، راجياً من الله سبحانه وتعالى أن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة”.

كما بعث محافظ الأقصر، برقيات تهنئة مماثلة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.

وفي سياق متصل، هنأ العاملون بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال محمود فؤاد، الرئيس التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان، إن رجال القوات المسلحة سطروا ملحمة من التضحية والفداء يوم السادس من أكتوبر عام 1973 للدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر والمصريين بكل الخير والبركات.

كما تقدم الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، بخالص التهنئة لجميع العاملين في مستشفبات شفاء الأورمان، ولجموع الشعب المصري العظيم بتلك المناسبة، مؤكدًا أن هذا النصر سيظل خالدًا في ذاكرة وتاريخ مصر الحديث والمعاصر.