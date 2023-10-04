دسوق تحتفل بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر

الأربعاء 04/أكتوبر/2023 - 03:42 م

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، احتفالاً بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ورئاسة اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بدسوق بحضور سند أبو كيلة، وفتحى يوسف، نائبا رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء، وسكرتير عام المدينة، ورؤساء القرى والتنفيذية والشعبية.

وبدأت الاحتفالية بمراسم وضع إكليل من الزهور وعزف سلام الشهيد بمشاركة مجموعات ألفا الكشفية والإرشادية بحديقة الأسرة والطفولة بقيادة القائد شوقى سيف قائد المجوعات، بمشاركة الأهالى والمواطنين والإعلاميين والصحفيين، وإذاعة الأغاني الوطنية.

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