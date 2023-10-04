أسرة ضحية زوجها وضرتها: تزوج عليها بعد 11 سنة و4 أطفال

تستكمل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، التحقيق في واقعة مقتل سيدة على يد زوجها وضرتها، واستمعت النيابة إلي أقوال أسرة المجني عليها.

وقالت أسرتها في اقوالهم، إن زوجها كان دائم التعدي عليها بالضرب ولم يراعِ العشرة منذ زواجها، وكانت دائما تقوم بترك المنزل له وتذهب لأسرتها، وقبل الواقعة كانت في بيت والدها وتم الصلح بينهما وعقب 10 أيام قتلها .

وجاء في أقوالهم انها متزوجة منه منذ ما يزيد عن 11 سنة، وانجبت أربعة أطفال أكبرهم 10 سنوات، ثم تزوج عليها، ونظرا لضيق حالة عائلتها عادت لزوجها لتعيش مع ضرتها في نفس الشقة.

وأمرت النيابة بحبس المتهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، كما أصدرت قرار بضبط وإحضار الزوجة الثانية، ووجهت لهما تهمة القتل العمد.

وجاء في مناظرة النيابة والتقرير الطبي الاولى، أن المجني عليها، أصيبت بكسر في الجمجمة أدى الي نزيف داخلى تسبب في الوفاة أثناء محاولة انقاذها، وتبين أن الجثة لسيدة في العقد الرابع مصابة بتهشم في الرأس، وأمرت النيابة بتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها،والتصريح بالدفن.

وأقر المتهم باعتدائه علي زوجته أثناء تشاجرهم سويًا، وأنه كان يؤديها ولم يقصد قتلها، وعندما فرت ظن أنها تركت المنزل وعلم خبر وفاتها بعد ذلك.

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض علي عاطل اقدم على قتل زوجته بمساعدة زوجته الثانية (ضرتها)، بعد مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية في منطقة الدويقة بمنشأة ناصر.

تلقي قسم شرطة منشأة ناصر إخطارا من المستشفى، يفيد بوصول ربة منزل تدعى رضا عزوز حسين مصابة بكسر في الجمجمة وفاقدة الوعي، وبالانتقال والفحص تبين، أن المجني عليها فاقدة للوعي، وبسؤال المرافق الذي جاءت معه للمستشفى أكد أنها كانت تهرول من زوجها وزوجته، فاستوقفته في الطريق العام وأخبرته أن زوجها وزوجته الثانية تشاجرا معها، وبعدها غابت عن الوعي ما دفعه لتوصيلها بسيارته للمستشفى.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن زوجها وضرتها وراء التعدي على المجني عليها، وبعد وصولها للمستشفى تم عمل اللازم، لكنها توفت، وحرر المحضر اللازم وتم ضبط المتهم وجارى البحث عن زوجته.