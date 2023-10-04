الكشف على 983 مريضا بقوافل طبية بكفرالشيخ

شهدت مستشفى جامعة كفر الشيخ، تنظيم قافلة طبية، لإجراء الكشف الطبي المجاني، وتقديم الأدوية مجانا للمترددين، ضمن التحالف الوطني، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أعلن عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، تنظيم الأورمان بكفر الشيخ بقافلة طبية بتنظيم قافلة العلاج الجاد بالمستشفى الجامعى بكفر الشيخ، ليصبح عدد القوافل خلال شهر أغسطس وسبتمبر، 9 قوافل علاج جاد وتم الكشف خلال 9 قوافل على 982 مريض.

وأكد درغام، أن القرى والمراكز المستفيدة من القافلة الطبية، قرية كنيسة الصرادوسي، وقرية دمرو سليمان، منشأة علي أغا، وقرية الشراقوة مركز دسوق، وقرية الصوافرة، والفقهاء والسبايعة وأولاد سلامة مركز بلطيم، ومدينة فوه، وقرية أبو دراز مركز فوه، وإجراء تم الكشف، وجميع الأشعات والتحاليل ونقل الحالات ذهابا وإيابا على نفقة جمعية الأورمان.

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