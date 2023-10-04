محافظ الشرقية يستقبل مفوض الدولة الجديد

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم، المستشار محمد يوسف خاطر مفوض الدولة الجديد، وذلك عقب استلامه لمهام عمله بالديوان العام بالمحافظة لتهنئته بمهام منصبه الجديد، متمنياً له دوام التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة العمل داخل المحافظة.

أشاد المحافظ، بالدور المهم الذي تقوم به هيئة مفوضى الدولة في فحص وبحث الدعاوى الإدارية وإبداء الرأى فيها، وكذلك البت في المنازعات الإدارية بين الجهات الحكومية المختلفة لتقديم الرأي القانوني المحايد.

ومن جانبه أعرب مفوض الدولة الجديد عن شكره وتقديره لاستقبال محافظ الشرقية له في مكتبه للبدء في أداء مهام عمله بمعاونة الأجهزة التنفيذية في الحفاظ على حقوق العاملين بالجهاز الإدارى وإعلاء مبدأ سيادة القانون على الجميع .

حضر اللقاء المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة.