فوائد القهوة للبشرة والشعر.. دراسة تكشف عن 8 استخدامات مذهلة

الأربعاء 04/أكتوبر/2023 - 03:31 م

تعتبر القهوة من المشروبات الشهيرة حول العالم، ولكن هل تعلم أنها يمكن أن تكون أيضًا مفيدة للبشرة والشعر؟ فتحتوي القهوة على مجموعة من العناصر الغذائية والمضادات الأكسدة التي تتيح لها استخدامات متعددة في مجال العناية بالبشرة وفروة الرأس والشعر.

وفي هذا التقرير، نستعرض ثمانية استخدامات مذهلة للقهوة في العناية بالجمال، بالإضافة إلى بعض الأبحاث التي تسلط الضوء على فوائدها المحتملة.

التقشير وتحفيز البشرة

وتحتوي حبوب القهوة على مضادات البكتيريا التي تحمي البشرة وتجعلها أقل عرضة للجراثيم، ويمكن استخدام حبوب القهوة كمقشر فعّال للبشرة، حيث لا تذوب في الماء وتساهم في التخلص من الخلايا الميتة وتحفيز نمو الخلايا الجديدة. دراسة أجريت في عام 2013 أظهرت أن القهوة تحتوي على مادة الكافيينيك الحمضية، وهي مضادة أكسدة تزيد من مستويات الكولاجين وتقلل من شيخوخة الخلايا المبكرة.

تقليل انتفاخ العينين

الكافيين الموجود في القهوة يحفز تدفق الدم ويوسع الأوعية الدموية، مما يمكنه تقليل انتفاخ العينين، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي القهوة على مركبات أخرى مثل حمض الكلوروجينيك التي يُعتقد أنها تقلل من الالتهابات حول العينين.

حماية البشرة من أشعة الشمس

القهوة تحتوي على مضادات أكسدة مثل البوليفينولات التي تقي البشرة من أشعة الشمس الضارة.

وقد أشارت دراسة أجريت في عام 2015، إلى أن الأشخاص الذين استهلكوا كميات عالية من البوليفينولات من مصادر مثل القهوة كانوا أقل عرضة لظهور بقع الشيخوخة الناتجة عن أشعة الشمس.

تقليل ظهور السيلوليت

وأشارت دراسة صغيرة إلى أن منتجًا مستخلصًا من القهوة ويحتوي على الكافيين ومكونات أخرى كان أكثر فعالية في تقليل ظهور السيلوليت على الجلد مقارنة بمنتج وهمي، ويُمكن استخدام حبوب القهوة المبللة لتقشير مناطق الجلد التي تعاني من السيلوليت.

علاج حب الشباب

ومضادات الأكسدة والكافيين وحمض الكلوروجينيك في القهوة تجعلها مفيدة في معالجة حب الشباب. يمكن استخدام حبوب القهوة لتنظيف البشرة وإزالة الخلايا الميتة وفتح المسام، وقد يساعد حمض الكلوروجينيك في تقليل الالتهاب وحماية البشرة من بعض البكتيريا الضارة.

تنعيم القدمين

القهوة تعمل بفعالية في تنظيف القدمين وتنعيم الجلد. يُمكن استخدام معجونة القهوة لإزالة الخلايا الميتة من الأقدام وزيادة تدفق الدم والدورة الدموية في هذه المنطقة.

حماية من أشعة الشمس

القهوة يمكن استخدامها أيضًا لتنعيم الشعر. يمكن خلط القهوة المطحونة مع بلسم الشعر واستخدامها كقناع لترطيب وتنعيم الشعر.

ويظهر البحث والتجارب العملية أن القهوة تحمل العديد من الفوائد للبشرة والشعر، ومع ذلك، يجب أن يتم استخدامها بحذر وفقًا لاحتياجات ونوع البشرة الفردي، ويفضل دائمًا إجراء اختبار حساسية قبل استخدامها بشكل منتظم.