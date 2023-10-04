مركز الحوار يعقد ندوة بعنوان "مصر في عيون اليمنيين.. مواقف داعمة ورسالة تقديرية"

نظم برنامج الدراسات اليمنية بمركز الحوار للدراسات السياسية برئاسة الدبلوماسي اليمنية بشري الإرياني، مائدة مستديرة بعنوان " مصر في عيون اليمنيين.. مواقف داعمة ورسالة تقديرية"، شارك فيها أعضاء البرلمان اليمني، ونخبة من الدبلوماسيين والنواب والخبراء المتخصصين والعسكريين والإعلاميين من الجانبين.

ونظمت المائدة برئاسة الوزيرة الدكتورة ميرفت التلاوي الوكيل السابق للأمين العام للأمم المتحدة، والتي استهلت كلمتها في بداية الاجتماع بالتأكيد على عمق العلاقات المصرية اليمنية ومتانتها وتنوعها، وأن عنوان هذه المائدة المستديرة جاء بمبادرة من جانب ممثلي الشعب اليمني للتعبير عن امتنانهم للدولة المصرية وقيادتها السياسية، وهو ما أشارت اليه الدبلوماسية اليمنية بشري الارياني في كلمتها، اذ أكدت على محورية الدور المصري بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومواقفه الداعمة دائما للشعب اليمني وقيادته السياسية برئاسة الدكتور رشاد العليمي، سعيا لتحقيق الاستقرار والسلام في اليمن.

وأشادت السفيرة بشرى الإرياني بالدور الفاعل والتحركات النشطة والجهود المضنية والمواقف المشرفة التي تقوم بها وزارة الخارجية المصرية برئاسة الوزير سامح شكرى، موضحة أن السياسة المصرية تنطلق من رؤى دبلوماسية رائدة تسعى إلى تأكيد الدور المصري وريادته عربيا وإقليميا ودوليا، وهو الدور الذي حظيت في إطاره القضية اليمنية باهتمام واسع المدى.

وفي السياق ذاته، جاءت كلمات أعضاء البرلمان اليمنى في إشادتهم بالدور المصري، فقد أشاد النائب عبدالرزاق الهجري خلال كلمته بالدور المحوري الذى اضطلعت به مصر بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضايا الإقليمية بشكل عام والتطورات التي تعيشها اليمن على وجه الخصوص حيث أكد أن مصر هي السند الداعم لليمن في أوقات المحن والشدائد، وأثناء التحولات المفصلية، مشيرا إلي أن دور مصر في الأزمة اليمنية جاء انطلاقا من العلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة التي تربط البلدين.

وتقدم النائب عبدالرازق الهجري بالتهنئة الي الرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش المصري والشعب المصري بمناسبة الاحتفال بذكرى الانتصار العظيم الذي حققه الجيش المصري في السادس من أكتوبر المجيد، الذي سطر فيه معركة الخلاص محققا انتصارا عسكريا مهيبا.

وفي مداخلته ثمن النائب شوقي شمسان عضو مجلس النواب اليمني، الدور المصري في دعم استقرار اليمن مشيرًا إلى أن هناك ما يقرب من 3 مليون مواطن يمني في مصر يعيشون حياة كريمة، متوجهًا بالشكر إلى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على حسن ضيافة اليمنيين، وعلى السياسة المصرية الحكيمة في التعامل مع القضية اليمنية.

وقال النائب عبدالله النعماني، إن العلاقات المصرية اليمنية كانت ولازالت تمثل نموذجًا للعلاقات الأخوية الراسخة وهو ما تؤكده المواقف المصرية الداعمة لليمن سواء من خلال المواقف المشرفة للخارجية المصرية أو من خلال الدبلوماسية الرئاسية الرائدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن مصر لها مكانة خاصة في قلوب اليمنيين.

وفي ختام المائدة كرم أعضاء الكتل البرلمانية اليمنية الوزيرة الدكتورة ميرفت التلاوي الوكيل السابق للأمين العام للأمم المتحدة، تقديرًا لدورها التاريخي في دعم القضايا العربية والإنسانية بصفة عامة والقضية اليمنية على وجه الخصوص.