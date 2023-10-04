بينهم قطر وأمريكا.. رئيس الإمارات يستقبل السفراء الجدد

تسلم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

ورحب الشيخ محمد بن زايد، خلال مراسم الاستقبال التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي بالسفراء الجدد، معرباً عن أمنياته لهم التوفيق في أداء مهامهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات ودولهم بما يعود بالخير على الجميع.

وأكد أنهم سيجدون الدعم من جميع الجهات المعنية لتسهيل عملهم، انطلاقا من حرص دولة الإمارات على ترسيخ جسور التواصل والتعاون مع مختلف دول العالم.

وتسلم أوراق اعتماد الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري سفير قطر ومارتينا سترونج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية ولوسي بيرجر سفيرة الاتحاد الأوروبي وجابريت بوتساني سفير انتيجوا وباربودا ودانا جولدفينشا سفيرة لاتفيا وأولاف ميكلابست سفير النرويج وميروبي كريستوفي سفيرة قبرص، وجوزيف كوتسكي سفير التشيك، وريدي كورتيزي سفير ألبانيا، وطوني جودي سفير جزر الباهامس، وتيج بهادور سفير نيبال، وكاروي باناش سفير المجر.