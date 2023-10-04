اليوم.. السيسي يشهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثون احتفالا بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ومن المقرر أن تشهد الندوة أفلام تسجيلية وعروض فنية وغنائية وتكريم لأسر الشهداء والمصابين وأبطل القوات المسلحة.

وفي السياق كرمت القوات المسلحة، عددا من أبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية في بداية العام الدراسي الجديد، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

كما نظمت عدداً من الزيارات المنزلية لأسرهم وذلك بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بمختلف محافظات الجمهورية وفاء لذكرى أبطال القوات المسلحة الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء لتظل سيرتهم العطرة مبعث فخر في سجلات التاريخ.

من جانبهم، عبر أبناء وأسر الشهداء ومصابو العمليات الحربية عن سعادتهم البالغة، مؤكدين أن بطولات آبائهم خير دافع لهم لاستكمال مسيرة حب الوطن، كما قدموا الشكر للقوات المسلحة التي تقدم كل أوجه الرعاية والدعم الكامل لهم في كل الأوقات.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على مشاركة أبناء وأسر الشهداء والمصابين في مختلف المناسبات عرفاناً بما قدموه لوطنهم.

وفي سياق آخر ترأس الرئيس السيسي اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

كما وجه الرئيس السيسي التهنئة للشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

كما وجه الرئيس السيسي التحية لأرواح الشهداء والمصابين الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة لصون مقدساته.

وأكد الرئيس السيسي أن الشعب المصري يقدر دور القوات المسلحة في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.

كما قام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد عسكرى أصيل وفاءً لشهداء مصر الأبرار.

كما وضع الرئيس السيسي إكليلًا من الزهور على قبري الرئيس السادات والرئيس جمالع عبد الناصر كما قرأ الفاتحة على أرواحهما الطاهرة.