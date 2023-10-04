حكاية وطن| أهمها "رؤية" بطريقة برايل.. «الأوقاف» تصدر 448 كتابا عربيا ومترجما في عهد السيسي

حققت وزارة الأوقاف في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إنجازات كبيرة في شتى مسئولياتها الدعوية والاجتماعية والتنموية، والتي تأتي في إطار الفلسفة العامة لبناء مصر الجديدة التي تبناها سيادة الرئيس لبناء الإنسان المصري والدولة المصرية الحديثة، ومن أهم هذه الإنجازات، التأليف والترجمة والنشر حتى 30 سبتمبر 2023م، بإجمالي (448) إصدارًا عربيًّا ومترجمًا.

الإصدارات العربية منها:

10 كتب: موسوعة الفقه جـ40، شرح الدرر السنية في نظم السيرة النبوية جـ3، موسوعة الأحاديث النبوية جـ23، موسوعة الأحاديث النبوية جـ24، موسوعة الفقه جـ41، موسوعة الفقه جـ42، موسوعة الفقه جـ43، موسوعة التاريخ جـ1، موسوعة التاريخ جـ2، موسوعة الخطب العصرية جـ71.

كتب: مفاهيم يجب أن تصحح، نحو تجديد الفكر الديني، موسوعة الخطب العصرية جـ2، موسوعة الخطب العصرية جـ3، موسوعة الفقه جـ44، على مائدة القرآن الكريم، نحو تفكيك الفكر المتطرف 9 كتب: حماية الكنائس في الإسلام، التعايش السلمي، موسوعة الخطب العصرية جـ4، التيسير في الحج، في فضاء الثقافة، غذاء العقل مقالات في الدين والحياة، قيم دينية وإنسانية، الإسلام يتحدث عن نفسه، في رحاب فن المقال.

17 كتابًا: ضلالات الإرهابيين وتفنيدها، الدين والدولة، موسوعة الدروس الأخلاقية، فلسفة الحرب والسلم والحكم، حديث الروح، الفهم المقاصدي للسنة النبوية، الفكر النقدي بين التراث والمعاصرة، داعش والإخوان، مشروعية الدولة الوطنية، نحو خطاب عقلاني رشيد، موسوعة الأحاديث النبوية جـ25، موسوعة الفقه جـ45، موسوعة الخطب العصرية جـ5، موسوعة الخطب العصرية جـ6، من أسرار البيان القرآني، قضايا التجديد والمواجهة، القدس أمانة الدين والتاريخ ومخاطر تهويدها.

10 كتب: نعمة الماء .. نحو استخدام رشيد، موسوعة الخطب العصرية جـ7، الحوار الثقافي بين الشرق والغرب، بناء الوعي، قواعد الفقه الكلية، الكليات الست، مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة، بناء الشخصية الوطنية، فقه الدولة وفقه الجماعة، فقه السيرة النبوية قراءة جديدة.

19 كتابًا: حماية دور العبادة، الموسوعة المختصرة للأحاديث النبوية جـ26، موسوعة الفقه الإسلامي جـ46، فقه بناء الدول رؤية عصرية، مائة خطبة عصرية في قضايا الساعة جـ1، الحج والعمرة مناسك وأسرار، مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة والسنة، مهارات التواصل الدعوي في السنة النبوية، خطب المناسبات، حديث الصيام، هويتنا الواقية في زمن العولمة، بناة وهدامون، الأدب مع سيدنا رسول الله، خطورة التكفير والفتوى بدون علم، فقه النوازل (كورونا المستجد أنموذجًا)، مائة خطبة عصرية في قضايا الساعة جـ2، موسوعة الخطب العصرية جـ8، الموسوعة المختصرة للأحاديث النبوية جـ27 ، الكمال والجمال في القرآن الكريم.

17 كتابًا: حتمية التجديد الفقهي، فن الكتابات والجمل القصيرة (التغريدة والبوست)، موسوعة الفقه الإسلامي جـ47، شرح الدرر السنية في نظم السيرة النبوية جـ4، فن الخطابة بين الماضي والحاضر، القدس والمواثيق الدولية، الجذور التراثية للنقد الأدبي، قضايا الدين والحياة (رؤية)، الروضة الندية في شرح الأحاديث القدسية، حق الوطن (رؤية)، نساء على عرش مصر (رؤية)، هؤلاء هم الإخوان (رؤية)، حوار الأديان والثقافات، العقل والنص، الخطب العصرية جـ9، وحدة القصيدة، مسيرة النقد الأدبي وقضاياه.

18 كتابًا: تنظيم النسل ومتغيرات العصر، موسوعة الفقه الإسلامي جـ48، الجاهلية والصحوة، مقاصد الشرع وقضايا العصر، فن المقدمات والخواتيم، الأمن المجتمعي، صناعة الفتوى وضوابط الإفتاء، المسيرة الثقافية للشعر العربي ومدارسه، إنسانية الحضارة الإسلامية، الآداب العامة جــ1، أساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين، عقد المواطنة، الدولة مفهومها وتطورها، الشأن العام بين حرية الرأي ومسئولية الكلمة، التسامح منهج حياة، المرأة ودورها في الدولة الوطنية، موسوعة الخطب العصرية جـ10، الموسوعة المختصرة للأحاديث النبوية جـ28.

14 كتابا: الدين والحياة جــ1، الدين والحياة جــ2، البحث العلمي والتكنولوجيا ضرورة حياة، الآداب العامة جــ2، المختصر الشافي في الإيمان الكافي، حماية البيئة بين المسئولية الشرعية والإنسانية، العملات الافتراضية المشفرة، الاجتهاد ضرورة العصر، الوقاية من الأمراض والانحرافات، دراسات في علوم القرآن، أخلاقنا، موسوعة الثقافة الإسلامية، دراسات في علوم الحديث، موسوعة الخطب العصرية جـ11.

2 كتب: في رحاب أسماء الله الحسنى، إضاءات قرآنية.

الإصدارات المترجمة:

نحو تجديد الفكر الديني وترجم إلى (13) لغة هي (الإنجليزية – الفرنسية – الألمانية – الروسية – الإسبانية – الإيطالية – الصينية – الفارسية – العبرية – السواحيلية – اليونانية – الأوردية – التركية).

مفاهيم يجب أن تصحح وترجم إلى (7) لغات هي (الإنجليزية – الفرنسية - الألمانية – الروسية – الإسبانية – السواحيلية – اليونانية). 1.حماية الكنائس في الإسلام وترجم إلى (13) لغة هي (الإنجليزية – الفرنسية – الألمانية – الروسية – الإسبانية – الصينية – السواحيلية – اليونانية – الأوردية – التركية – الفارسية – الإيطالية – العبرية).

في فضاء الثقافة وترجم إلى (7) لغات هي (الإنجليزية – الفرنسية – الألمانية – الروسية – الإسبانية – السواحيلية – اليونانية).

التيسير في الحج وترجم إلى لغتين هما (الإنجليزية – الفرنسية).

الخطب العصرية وترجم إلى(7) لغات هي (الإنجليزية – الفرنسية – الألمانية – السواحيلية – التركية – اليونانية – الإيطالية).

الدين والدولة وترجم إلى (5) لغات هي (الإنجليزية – الفرنسية – الروسية – الإسبانية – الصينية).

ضلالات الإرهابيين وتفنيدها وترجم إلى لغتين هما (الإنجليزية – الروسية).

فلسفة الحرب والسلم والحكم وترجم إلى (الألمانية).

نعمة الماء وترجم إلى (الإنجليزية-الفرنسية).

الفهم المقاصدي للسنة النبوية وترجم إلى (11) لغة هي (الإنجليزية- الفرنسية – الألمانية – التركية – اليونانية – الإسبانية – الأوردية – البرتغالية – الفارسية - الروسية – الأمهرية).

فقه الدولة وفقه الجماعة وترجم إلى (7) لغات هي (الإنجليزية – الفرنسية – الألمانية – اليونانية – الإسبانية – الأوردية – الفارسية) 1. الفهم المقاصدي للسنة النبوية وترجم إلى (3) لغات هي: (البشتو – الإيطالية – الهوسا).

فقه الدولة وفقه الجماعة وترجم إلى (3) لغات هي: (البشتو – الايطالية – الروسية).

فقه بناء الدول رؤية عصرية وترجم إلى لغتين (الإنجليزية – الفرنسية).

مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السنة النبوية وترجم إلى لغتين (الإنجليزية – الفرنسية).

الخطب العصرية وترجم إلى (7) لغات هي: (الإنجليزية – الروسية – الأمهرية – الأوردية – البرتغالية – التركية - الصينية). 1. مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة وترجم إلى لغتين هي: (السواحيلية - البمبرا).

الخطب العصرية وترجم إلى 4 لغات هي: (الألمانية - اليونانية - الهوسا - البمبرا).

مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف وترجم إلى لغتين هي: (الهوسا - البمبرا).

الفهم المقاصدي للسنة النبوية وترجم إلى اللغة (السواحيلية).

المنتخب مع ترجمة معاني القرآن إلى اللغة الأوردية.

الحوار الثقافي بين الشرق والغرب (الإنجليزية)

الإسلام يتحدث عن نفسه (البرتغالية).

نساء على عرش مصر وترجم إلى لغتين: (الإنجليزية والفرنسية).

حوار الأديان والثقافات وترجم إلى لغتين: (الإنجليزية والفرنسية).

مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف وترجم إلى (الإسبانية - السواحيلية - الصينية).

الفكر النقدي بين التراث والمعاصرة وترجم إلى لغتين(الفرنسية والإنجليزية)

صناعة الفتوى وضوابط الإفتاء وترجم إلى لغتين (الإنجليزية – الفرنسية)

مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة النبوية وترجم إلى لغتين: (الإنجليزية والفرنسية).

المنتخب باللغة اليونانية.

الأدب مع سيدنا رسول الله () وترجم إلى 7 لغات: ( الفرنسية - الإنجليزية - الأوردية - الإسبانية - الألمانية - الروسية - السواحيلية).

الفهم المقاصدي للسنة النبوية باللغة السواحيلية.

المنتخب بلغة الهوسا.

الشأن العام بين حرية الرأي ومسئولية الكلمة وترجم إلى لغتين: (الفرنسية - الروسية).

عقد المواطنة باللغة الفرنسية.

الدولة مفهومها وتطورها باللغة الفرنسية.

الجاهلية والصحوة وترجم إلى اللغة ( الإنجليزية – الفرنسية – الألمانية – الروسية- الإسبانية – البرتغالية – الأوردية).

المنتخب باللغة العبرية.

وعليه يكون إجمالي الترجمات 20 لغة أجنبية 29 لغة أجنبية 7 لغات أجنبية 21 لغة أجنبية 17 لغة أجنبية 12 لغة أجنبية 34 لغة أجنبية 1 لغة أجنبية، بالإضافة إلى إطلاق مشروع سلسلة (رؤية) للفكر المستنير في عام 2019م وبلغ إجمالي إصداراتها (62) إصدارًا، وسلسلة (رؤية) المترجمة إلى اللغات الأجنبية المختلفة وبلغ إجمالي إصداراتها (74) إصدارًا، وسلسلة (رؤية) للنشء باللغة العربية وبلغ إجمالي إصداراتها (26) إصدارًا، وسلسلة (رؤية) للنشء المترجمة وبلغ إجمالي إصداراتها (19) إصدارًا، وسلسلة (رؤية) للنشء بطريقة برايل وبلغ إجمالي إصداراتها (3) إصدارات، ليكون إجمالي ما تم تأليفه وترجمته ونشره (448) كتابًا.