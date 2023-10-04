صميدة رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ.. ورسلان نائبًا له

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أمام الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأربعاء، أنه تم إخطار المجلس، أن حزب المؤتمر اختار النائب عمر المختار صميدة ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس والنائب وطارق رسلان نائبا له.

وبدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة الوكيل الأول للمجلس، وقال المستشار بهاء أبو شقة تقضى الفقرة الأولى من المادة 104 يُخطر کل حزب سياسى، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادى، باسم مَن يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء مَن ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس، وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.