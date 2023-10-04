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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

ساعات ماركات بسعر بسيط.. عجائب في سوق ديانا بالقاهرة

عجائب سوق ديانا بالقاهرة
عجائب سوق ديانا بالقاهرة
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يشهد سوق ديانا في منطقة وسط البلد بالقاهرة، توافد المئات من الأشخاص لشراء المقتنيات والأنتيكات القديمة، التي يحبذ العديد من المواطنين اقتناءها في المنازل.

 السوق بداخله عالم آخر من التجارة الفريدة والتي يحرص المواطنون على شراء العديد من الأشياء المنتجة من خلال الشركات العالمية، مثل الساعات، وبيعها بأسعار بسيطة في متناول الجميع، ما يجعله وجهة للكثيرين من أصحاب المحال التجارية أيضا.

يذكر أن سوق ديانا يعتبر وجهة لمحبي المقتنيات الفريدة، حيث يتجمع فيه الباعة أسبوعيا يوم السبت لبيع هذه الأشياء بأسعار في متناول الجميع.

 

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