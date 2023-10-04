أوكرانيا تفجر مفاجأة بشأن استمرار القتال

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أن روسيا أضعف مما كانت عليه في بداية الحرب وتريد تجميد الصراع.

فيما أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني يوري مالاشكو، أن الجيش الروسي قصف صباح أمس الثلاثاء، 22 بلدة تابعة للإقليم.

وذكر مالاشكو في تصريح، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية:" أن الجيش الروسي نفذ 128 ضربة استهدفت 22 بلدة تابعة للإقليم منهم أربع هجمات بالمدفعية الثقيلة على بلدات نوفودانيليفكا ومالا توكماشكا وعشر هجمات بطائرات بدون طيار على هوليايبول ونوفوداريفكا ونوفودانيليفكا ومالا توكماشكا وتيميريفكا وخمس هجمات جوية على أوريكيف ونوفوداريفكا ومالا توكماشكا".

وأضاف المسؤول الأوكراني، أن 109 هجمات بالمدفعية استهدفت أراضي البلدات والقرى الواقعة على خط المواجهة، بما في ذلك هوليبول وزاليزنيتشن ونوفواندرييفكا ومالينيفكا وبيلوهريا وبريوبرازينكا وبياتيخاتكي ولوبكوف وكاسيانسكي.