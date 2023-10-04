حكاية وطن.. «الأوقاف»: أنفقنا 2.5 مليار جنيه بمجال البر وخدمة المجتمع خلال 10 سنوات

حققت وزارة الأوقاف في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إنجازات كبيرة في شتى مسئولياتها الدعوية والاجتماعية والتنموية، والتي تأتي في إطار الفلسفة العامة لبناء مصر الجديدة التي تبناها سيادة الرئيس لبناء الإنسان المصري والدولة المصرية الحديثة، ومن أهم هذه الإنجازات مجال البر وخدمة المجتمع حتى 30 سبتمبر 2023م.

وكان ما تم صرفه على النحو التالي:

100 مليون جنيه ضمن مبادرة (سكن كريم) من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

60 مليون جنيه ضمن مبادرة إعادة إعمار غزة.

50 مليون جنيه لحساب وزارة التخطيط بمعرفة مجلس الوزراء لصالح مساعدة العمالة غير المنتظمة ومن أضيروا جراء ظروف انتشار فيروس كورونا.

50 مليون جنيه لحساب وزارة التضامن الاجتماعي لدعم صندوق (عطاء) لمتحدي الإعاقة.

50 مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر.

30 مليون جنيه مساهمة في تأثيث 1000 شقة للأسر الأولى بالرعاية بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

30 مليون جنيه لمبادرة دكان الفرحة.

25 مليون جنيه في استخراج شهادة أمان للمرأة المعيلة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

20 مليون جنيه إسهامًا في مساعدات الدولة المصرية لأشقائنا بدولة السودان.

20 مليون جنيه لمبادرة (نور حياة) للإبصار.

20 مليون جنيه لصندوق الاستثمار الخيري الخاص بذوي الإعاقة.

20 مليون جنيه ضمن مبادرة (حياة كريمة).

20 مليون جنيه دعمًا لمشروع توفير رءوس ماشية من الأبقار المنتجة لصغار المربين بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي.

32،609،674 جنيهًا في بناء 100 منزل بحلايب بالبحر الأحمر، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

16،300،000 جنيه في رفع كفاءة 270 منزلًا ببئر العبد بشمال سيناء، وتم التنفيذ بالتعاون مع وزارة الإسكان.

130،745،451 جنيهًا للإعانات النقدية للأسر الأولى بالرعاية، وطلاب العلم الفقراء، وأصحاب الأمراض المزمنة، وخلافه.

شراء سلع غذائية بقيمة 29،600،000 جنيه لشنطة رمضان بالإضافة إلى بروتوكول التعاون مع وزارة التموين (سكر + أرز) وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

10،350،000 جنيه لاستخراج 190 ألف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

شراء 8600 مقعد دراسي بقيمة 7،843،200 جنيهًا وإهداؤها للمدارس بالمناطق الأولى بالرعاية.

شراء 57،868 ألف بطانية للشتاء بقيمة 5،424،264 جنيهًا وتوزيعها للأسر الأولى بالرعاية.

10 ملايين جنيه لمتضرري السيول بمحافظة أسوان.

8،151،552 جنيها في علاج مرضى الأورام.

شراء 3000 سجادة بقيمة 1،238،853 جنيهًا، من إنتاج مصانع سجاد دمنهور، وإهداؤها للأسر الأولى بالرعاية بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

10 ملايين جنيه لصندوق تأمين العاملين.

30 مليون جنيه دعم صندوق الرعاية الصحية.

12،652،354 جنيهًا لدعم مستشفى الدعاة ومعهد التمريض.

6،459،295 جنيهًا لشراء 6 سيارات إسعاف وخدمة عاملين بالوزارة.

120،307،768 جنيهًا لتنفيذ شروط الواقفين المحددة نقدًا وعينًا.

2،400،000 جنيه دعمًا لنقابة القراء.

350 ألف جنيه تعويضات للمضارين من حادث قطار سوهاج.

12،507،000 جنيه على الطلاب الوافدين المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

أكثر من 290 مليون جنيه بمعرفة مجالس الإدارات ولجان البر بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية.

وما تم تخصيصه:

200 مليون جنيه لبروتوكول بناء المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وصندوق دعم التعليم الخيري لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية، وتم صرف (175) مليون جنيه منها، وقد تم الانتهاء من تنفيذ (8) مدارس جديدة من خلال المبالغ المخصصة لذلك من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف بأربع محافظات، في حين يجري العمل بـ(5) مدارس أخرى بـ(3) محافظات.

50 مليون جنيه لبروتوكول توفير رءوس ماشية من الأبقار المنتجة لصغار المربين، وتم صرف (20) مليون جنيه منها.

وعليه يكون إجمالي ما تم صرفه في مجال الإعانات النقدية، والمساعدات العينية، وشروط الواقفين، والقرض الحسن، وصكوك الأضاحي، وصكوك الإطعام، وخلافه (2،507،285،852) جنيهًا.

وإجمالي ما تم تخصيصه ويجري صرفه حسب التنفيذ الفعلي (55) مليون جنيه.

كما أن إجمالي ما تم صرفه وتخصيصه (2،562،285،852) جنيهًا، فقط: "ملياران وخمسمائة واثنان وستون مليونًا ومائتان وخمسة وثمانون ألفًا وثمانمائة واثنان وخمسون جنيهًا".