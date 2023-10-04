رئيس محكمة النقض يهنئ السيسي وقيادات الدولة بذكرى انتصارات أكتوبر

أرسل رئيس مجلس القضاء الأعلى برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة وجاء في التهنئة:

“يطيب لى والسادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى وقضاة مصر وأعضاء النيابة العامة أن نبعث لفخامتكم بأسمى التهاني بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، يوم العزة والكرامة فكل التقدير للأبطال رجال القوات المسلحة الذين صمدوا وضحوا في سبيل عزة الوطن وكرامته”.

إنه ليوم خالد مشهود أن تتحرر أرض مصر الطيبة بأيدي أبنائها البررة، رجال قواتنا المسلحة الباسلة الأبطال الذين حملوا رؤوسهم على أكفهم ومضوا يقاتلون في سبيل الله لا يريدون إلا وجهه والشهادة، فكانوا أظهر الرجال وأشرف الشهداء.

وكل عام وسيادتكم بخير سائلاً الله (عز وجل) لسيادتكم دوام الصحة وموفور العافية، وأن يبارك جهودكم المخلصة في خدمة وطننا الغالي، وأن يعينكم على ما أقامكم فيه، ويحفظكم ومصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه حفظ الله جيش مصر وسدد على خطاء رفعة هذا الوطن، وكل عام وفخامتكم ومصرنا الجديدة بقيادتكم الحكيمة بخير وسلام.

كما بعث القاضي حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى برقيات تهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة لكل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة، والفريق أسامة عسكر - رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق محمود فؤاد عبد الجواد - قائد القوات الجوية، والفريق أشرف إبراهيم عطوة مجاهد - قائد القوات البحرية، والفريق محمد حجازى عبد الموجود منازع - قائد قوات الدفاع الجوى.