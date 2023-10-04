تأجيل محاكمة 43 متهمًا بقضية "حرس الثورة الإرهابية"

قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 43 متهمًا للانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بحرس الثورة لجلسة ٩ أكتوبر.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نـبيل وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية أحمد مصطفى.

وأمرت النيابة من قبل برئاسة المستشار خالد ضياء الدين بإحالة 43 متهماً بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.