حكاية وطن.. «الأوقاف»: تطوير 11227 مسجدًا بـ15 مليار جنيه في عهد السيسي

حققت وزارة الأوقاف في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إنجازات كبيرة في شتى مسئولياتها الدعوية والاجتماعية والتنموية، والتي تأتي في إطار الفلسفة العامة لبناء مصر الجديدة التي تبناها سيادة الرئيس لبناء الإنسان المصري والدولة المصرية الحديثة، ومن أهم هذه الإنجازات، مجال عمارة المساجد وفرشها حتى 30 سبتمبر 2023م.

وكان إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال تلك الفترة (11227) مسجدًا، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو (15) مليار جنيه، منها (4584) مسجدًا بتكلفة بلغت (5,770,866,740) جنيهًا بمعرفة الوزارة سواء من موازنتها أم من مواردها الذاتية، بالإضافة إلى نحو (6643) مسجدًا تم تنفيذها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة تقدر بنحو (9,289) مليار جنيه.

كما حققت وزارة الأوقاف رقمًا قياسيًّا في افتتاح المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف.

وتم افتتاح (4104) مساجد جديدة في الفترة من 4 سبتمبر 2020م حتى 29 سبتمبر 2023م، وحصول (214) مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ)، بما يؤكد اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.