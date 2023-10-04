الكرملين ينفي إجراء مفاوضات مع واشنطن وبروكسل بشأن إقليم ناجورنو كاراباخ

نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف إجراء مفاوضات مع واشنطن وبروكسل بشأن إقليم ناجورنو كاراباخ، مشيرا إلى إجراء اتصالات وليس مفاوضات بين بلاده وهذه الأطراف.

جاء ذلك في تعليق بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء، على ما نشرته صحيفة (بوليتيكو) الأميركية حول اجتماع مسؤولين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا قبل الأحداث الأخيرة في ناجورنو كاراباخ.

وقال بيسكوف "كانت هناك اتصالات بالفعل، ولكن ليس تماما كما تصفها هذه الصحيفة"، مضيفًا "لقد كانت هناك اتصالات بشأن هذا الإقليم وجرت بشكل طبيعي، ولكنها ليست مفاوضات كما كُتب عنها هناك".

وفي السياق، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بلادها أجرت لقاء مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول الوضع في إقليم ناجورنو كاراباخ في وقت سابق، واصفة إياه بأنه مجرد تبادل لوجهات النظر.

وقالت زاخاروفا - في إحاطة صحفية اليوم - "لم يكن هناك أي شيء سري في هذا اللقاء، حيث تواصلت معنا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمبادرة منهما وطُلبا عقد اجتماع وإجراء بعض الاتصالات بشأن إقليم ناجورنو كاراباخ".

وأضافت "لقد تم تحديد الغرض من اللقاء، الذي تبادلت فيه هذه الأطراف وجهات النظر حول الوضع في الإقليم المذكور، وهذا كل شيء".