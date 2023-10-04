ننشر التشكيل النهائي للجان النوعية الـ14 بمجلس الشيوخ

تنشر «البوابة نيوز» تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الأول.

وجاء التشكيل كالتالي:

- أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، عن فوز النائب محمد هيبة بالتزكية برئاسة اللجنة، والنائبان أبو الفتوح محمد، ومحمد مجدي فريد بمقعدى الوكالة بالانتخاب، فيما فازت رشا نصير بأمانة سر اللجنة.

- أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، عن فوز النائب عبدالسلام الجبلى، برئاسة اللجنة، بدور الانعقاد الرابع على التوالى، فيما فاز بمنصب الوكيلين كل من النائب جمال أبو الفتوح ومحمد السباعى، وفاز بمنصب أمين السر النائب عمرو أبو السعود.

- أسفرت انتخابات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ عن فوز المستشار محمد حسام، بمنصب رئيس اللجنة، كما فاز كل من المستشار عصام هلال عفيفي والدكتور محمد شوقي بمنصب الوكيلين، والنائب فرج فتحي فرج، بمنصب أمين السر.

- أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، عن فوز النائب اللواء أسامة كامل منتصر رئيساً للجنة فى دور الانعقاد الرابع، كل من النائب اللواء طارق نصير والنائب اللواء محمد جاد بمنصبي وكيلي اللجنة، كما فاز النائب اللواء خالد فوزي بمنصب أمين سر اللجنة.

- أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشيوخ بدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الأول، عن فوز الكاتب الصحفي محمود مسلم برئاستها، وكل من الدكتورة سهير عبدالسلام والنائبة سها سعيد بالوكالة، كما فاز النائب محمود القط بمنصب أمين سر اللجنة

- أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول عن فوز النائب الدكتور علي مهران برئاسة اللجنة، كما فاز الدكتور حسين خضير بمنصب وكيل اللجنة، والدكتور عمرو حجاب بمنصب وكيل اللجنة، والدكتور أسامه فهيم إبراهيم منصور بمنصب أمين سر اللجنة .

- أسفرت انتخابات لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ عن فوز أحمد أبو هشيمة رئيسًاو شريف فرج الجابري وكيلًا وأحمد دياب وكيلًا ومحمد عمارة أمين سر.

- أسفرت نتيجة انتخابات لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عن فوز عبدالخالق عياد برئاسة اللجنة وعمرو عزت وكيلًا ومجدي عبدالرحيم سليم وكيلًا،كما فازت النائبة نهى أحمد فتحي أمين سر.

- أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشؤون الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ، لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، عن فوز النائب حازم عمر، برئاستها، وكل من النائبين عفت السادات وسماء سليمان بمقعدي الوكالة، والنائبة عايدة نصيف بأمانة السر.

- أسفرت انتخابات لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة بمجلس الشيوخ عن فوز محمد حلاوة رئيسًا، وكل من النائبين محمد المنزلاوي وتيسير مطر بمنصب الوكيلين، أحمد الجندي بأمانة السر.

- أسفرت نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ عن فوز الدكتور محمد نبيل دعبس رئيسا للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفوز كل من اللواء دكتور احمد علي البدري وكيلا اول والدكتورة رندا محمد مصطفي وكيلا ثانيا والدكتور ناحج محمد سيد امينا للسر

- أسفرت انتخابات لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عن فوز النائب هاني سري الدين برئاسة اللجنة، بدور الانعقاد الرابع، كما فاز كل من النائبين جمال عبدالحليم وياسر زكي بمنصب الوكيلين ، والنائب أكمل نجاتي، بمنصب أمين السر.

- أسفرت انتخابات لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشيوخ، عن فوز النائب يوسف عامر، رئيسا، وكل من النائبين محمد سليم و نادر نسيم بمنصب وكيلي اللجنة، والنائبة خضرة سالم بأمانة السر.



- أسفرت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، عن فوز النائب خالد شحاته، رئيسًا، وكل من النائبين أكمل عبدالعال، وفايز إبراهيم وكيلي اللجنة، والنائب أحمد صبور، أمانة السر.