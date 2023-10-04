حكاية وطن.. تحسين الأحوال المالية والمعيشية لخطباء المكافأة بـ«الأوقاف»

حققت وزارة الأوقاف في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي إنجازات كبيرة في شتى مسئولياتها الدعوية والاجتماعية والتنموية، والتي تأتي في إطار الفلسفة العامة لبناء مصر الجديدة التي تبناها سيادة الرئيس لبناء الإنسان المصري والدولة المصرية الحديثة، ومن أهم هذه الإنجازات، تحسين الأحوال المالية والمعيشية لخطباء المكافأة حتى 30 سبتمبر 2023م.

وكانت نسبة الزيادة مقارنة بعام 2014 /2015م، على النحو التالي:

أعضاء اللجان العلمية وعمداء الكليات ووكلاؤها: 300 300 1000 1000 1000 1000 1000 1250 1200 1500 1300 1625 1600 2000 566%.

درجة أستاذ جامعي: 300 300 800 800 800 800 1000 1250 1000 1250 1100 1375 1400 1750 483%.

درجة أستاذ مساعد: 240 240 600 600 600 600 800 1000 800 1000 900 1125 1200 1500 525%.

درجة مدرس جامعي: 240 240 540 540 540 540 600 800 700 875 800 1000 1040 1300 441%.

الحاصلون على الدكتوراه من غير أعضاء هيئة التدريس: 200 200 540 540 540 540 560 700 600 750 720 900 1000 1250 525%.

درجة مدرس مساعد: 200 200 480 480 480 480 500 625 600 750 720 900 1000 1250 525%.

الحاصلون على مؤهل عال: 160 160 400 400 400 400 480 600 520 650 640 800 920 1150 618%.

المحالون إلى المعاش: 200 200 250 250 250 250 400 400 500 500 600 600 800 800 300%.