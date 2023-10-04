حكاية وطن|بالأرقام.. تحسين الأحوال المالية والمعيشية لأئمة «الأوقاف» خلال عهد السيسي

حققت وزارة الأوقاف في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنجازات كبيرة في شتى مسئولياتها الدعوية والاجتماعية والتنموية، والتي تأتي في إطار الفلسفة العامة لبناء مصر الجديدة التي تبناها سيادة الرئيس لبناء الإنسان المصري والدولة المصرية الحديثة، ومن أهم هذه الإنجازات، تحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة منذ عام 2014، حتى 30 سبتمبر 2023م.

وبلغت أقل زيادة لأحدث إمام معين 5833 جنيهًا شهريـًّا، في حين بلغت زيادة بعض الأئمة (7257,03) جنيه شهريـًّا، وقد بلغت نسبة الزيادة للأئمة الحاصلين على الدكتوراه من المعينين على الدرجة الثالثة (461.01%)، وذلك فضلًا عن مبلغ 300 جنيه في علاوة غلاء المعيشة الجاري اتخاذ إجراءات إضافتها لجميع الأئمة والعاملين بالأوقاف بدءًا من أكتوبر 2023م، وتوفير الزي الأزهري اللائق بالأئمة وزي الواعظات.

وكانت مقدار الزيادة ونسبتها مقارنة بعام 2014/2015، على النحو التالي:

الأئمة على الدرجة الثالثة: 1417,1 2494,1 2593,86 2749,5 3022، الليسانس 3622 4075,54 5179,1 7250,10 5833 411.62%، الماجستير 3822 4475,54 5579,1 7650,10 6233 439.84%، الدكتوراه 4022 4775,54 5879,1 7950,10 6533 461.01%.

الأئمة على الدرجة الثانية: 2633,15 3765,4 3878,37 4102,2 4399,35، الليسانس 4999,25 5599,30 6809 8959,95 6326,80 240.27%، الماجستير 5199,35 6113,30 7209 9359,95 6726,80 255.47%، الدكتوراه 5399,35 6527,30 7509 9659,95 7026,80 266.86%.

الأئمة على الدرجة الأولى: 2749,17 3876,33 3992,62 4202,55 4506,75 الليسانس 5106,75 5764,22 7092 9306,20 6557,03 238.51%، الماجستير 5306,75 6278,22 7492 9706,20 6957,03 253.06%، الدكتوراه 5506,75 6692,22 7792 10006,20 7257,03 263.97%.