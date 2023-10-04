"العلاج بالفن" ورشة للمخرجة مروة قرعوني بأيام القاهرة للمونودراما.. صور

قدمت المخرجة اللبنانية مروة قرعوني، ورشة عن "العلاج بالفن" بمركز الهناجر للفنون، خلال فعاليات مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، والتي بدأت بالتعرف على المشاركين وتعريفهم على المنهج الذي تتم دراسته خلال الورشة، ثم قامت بعمل تمارين مسرحية، وركزت على الجسد والتنفس، والخيال، والمشاعر، وقسمت الورشة لعدة فقرات.

وأوضحت قرعوني، أنه ليس هناك داع لأن تكون ممثلا لتشارك في مثل تلك الورش، يكفي أن تكون جاهزا لاكتشاف ذاتك وجسدك ونفسك، واعيا لجسدك وطاقتك.

وجمعت قرعوني، خلال الورشة بين التدريبات المسرحية وعلاج يوجا الضحك، التي تعمل عليها ضمن منهجها الخاص للعلاج.

وفي نهاية الورشة أعربت قرعوني، عن سعادتها بالتفاعل الذي ظهر بين المشاركين على الرغم من اختلافهم، لكن جمعتهم التدريبات المسرحية والمشاعر.

وقد انطلقت فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة، الأحد الماضي، بالمسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية، والتي تستمر حتى 5 أكتوبر الجاري، تحت شعار "القاهرة عاصمة المونودراما"، وبرئاسة د. أسامة رؤوف، ويضم في لجنته العليا الفنانة صفية العمرى، والفنان لطفي لبيب، والفنان إيهاب فهمي، والفنانة لقاء الخميسي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.

ويشارك في هذه الدورة عدة دول من جميع أنحاء العالم، ومنها: الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، وإيطاليا، والأرجنتين، والعرض الفلسطيني الألماني، والمغرب، بالإضافة إلى منصة الحكواتي ومنصة شاشة المونودراما، وتشارك فيها فرنسا، وجورجيا، والمكسيك، والكويت.



