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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نقابة البناء والأخشاب: نحن محظوظون بحجم المشروعات الكبيرة في عهد السيسي

عبدالمنعم الجمل
عبدالمنعم الجمل
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تقدم عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته للمناشدة والترشح للرئاسة، إيمانا من الجميع بالدور الكبير الذي قام به خلال الفترة الماضية في المشروعات والبنية التحتية والعلاقات الدولية.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن قطاع البناء كان محظوظا بالحجم الكبير للمشروعات ومشاركة العاملين بشكل فعال في هذا الأمر، موضحا أن التطور المستمر يعول عليه كثيرا من أجل الأجيال القادمة، خاصة أن المشروعات المختلفة في القطاعات المختلفة سهلت على الجميع حياتهم.

ولفت رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، إلى أن الدولة تنفذ طرق وكباري ومناطق سكنية وغيرها من المشروعات التي تأتي خلفها الكثير من الفوائد وتوفر فرص العمل بما ينعكس على جميع القطاعات في الحياة.

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