يوسف وهبي ينضم إلى فريق عمل مسلسل "صوت وصورة"

بعد أن لفت إليه الأنظار في الجزء الثالث من مسلسل ليه لأ، ينضم الممثل المصري الصاعد يوسف وهبي إلى فريق مسلسل صوت وصورة، المنتظر عرضه في قريبا والمكون من 30 حلقة، ويشارك وهبي في بطولته بدور حازم مع النجمة حنان مطاوع ونجلاء بدر ومراد مكرم، المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد عبد التواب.

ومن الأعمال الأخرى التي يشارك يوسف وهبي في بطولتها ومن المنتظر عرضها قريباً؛ فيلم الحريفة، الذي يشارك في بطولته مع مجموعة من الشباب الصاعد منهم نور النبوي، أحمد غزي، ويوسف عمر، ومن إخراج رؤوف السيد، وتأليف إياد صالح.

يوسف وهبي ممثل مصري شاب، حاصل على بكالوريا فرنسية، تخرج من كلية ريادة الأعمال قسم التسويق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، نجح في لفت الأنظار إلیه من خلال دوره في الجزء الثالث من مسلسل ليه لأ ، حیث قام بدور "عمر"، شاب جامعي، یحمل لزميلته یاسمین مشاعر إعجاب من طرف واحد، مما أثار تعاطف المشاهدين معه ومع قصته. والمسلسل یُعرض حالیاً على منصة شاھد متصدراً قائمة الأكثر مشاھدة، بطولة نیللي كریم، صلاح عبد الله، عایدة ریاض، معتز ھشام، نادین وأحمد طارق، إخراج نادین خان وتألیف مریم نعوم "ورشة سرد".

كما شارك یوسف بظھور ممیز كشاب جامعي وأحد رفاق سارة (رنا رئیس) في الجزء الأول من مسلسل موضوع عائلي، بطولة النجم ماجد الكدواني، محمد شاھین، طه دسوقي، سما إبراھیم، إخراج أحمد الجندي.