دورى الأبطال.. جواو فيليكس وليفاندوفسكي يقودان التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام بورتو

يحل فريق برشلونة الإسبانى، ضيفًا ثقيلاً على نظيره بورتو البرتغالى، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب " ملعب الدراجاو"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى ابطال أوروبا "الشامبيونز ليج".

وحقق برشلونة الانتصار في الجولة الافتتاحية بخماسية نظيفة على أنتويرب البلجيكي، بينما فاز بورتو على شاختار دونسيك الأوكراني بثلاثة اهداف لهدف.

وجاء التشكيل المتوقع لبرشلونة كالتالى:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كانسيلو، كوندي، أراوخو، بالدي.

خط الوسط: روميو، جوندوجان، جافي.

خط الهجوم: جواو فيليكس، لامين يامال، ليفاندوفسكي.

ويعتلي برشلونة صدارة المجموعة الثامنة بثلاث نقاط، بفارق الأهداف فقط عن بورتو صاحب الوصافة.

