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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

نقيب الإعلاميين: ذكرى نصر أكتوبر ستظل شعلة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية

نقيب الاعلاميين
نقيب الاعلاميين
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هنأ الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي وقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة المصرية الباسلة والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الـ50 على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وقال نقيب الإعلاميين، إن نصر حرب أكتوبر المجيدة ستبقى دوما شعلة مضيئة في تاريح العسكرية المصرية، مشيدا بالدور الذي تقوم به قواتنا المسلحة في الحفاظ على مقدرات هذا الوطن والمشاركة في مشاريع التنمية والبناء التي تتحقق في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية وصولا إلى الجمهورية الجديدة.

وطالب نقيب الإعلاميين جموع الشعب المصري بالتكاتف خلف قيادتنا الرشيدة والتصدي لأي محاولة لبث الشائعات ومحاولة زعزعة أمن واستقرار هذا الوطن.

ودعا نقيب الإعلاميين المولى -عز وجل- أن يرحم شهداءنا الذين ضحوا بأرواحهم الذكية فداء للوطن وأن يديم نعمتي الأمن والأمان على مصر وشعبها وأن يحفظ قائدها وجيشها وشرطتها من كل مكروه وسوء.

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طارق سعدة نقيب الإعلاميين
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