رئيس جامعة قناة السويس يستقبل وفد أكاديمية العلوم الاجتماعية بالصين

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأربعاء، وفد أكاديمية العلوم الاجتماعية بالصين.

يأتي اللقاء في إطار زيارة الوفد للمشاركة في احتفالية التبادل الحضاري بين مصر والصين، التي أقامها معهد كونفوشيوس بالجامعة، احتفالا بأعمال الكاتب الصيني الشهير "كوموجو"، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي المقام بالتعاون بين معهد كونفوشيوس وأكاديمية العلوم الاجتماعية، وجامعة اللغات والثقافة ببكين .

هذا ورحب الدكتور ناصر مندور بالوفد الصيني، مُعرباً عن سعادته بجميع الفاعليات الصينية التي تنظم بالجامعة، مؤكدا ضرورة دعم هذا التعاون وترسيخه من خلال تلك الاحتفالات.

حضر اللقاء الدكتور حسن رجب أستاذ الدراسات الصينية بالجامعة، وجانج تينج هونج مدير معهد كونفوشيس بالجامعة، والذي أكد أن الفعاليات الثقافية تشمل إجراء مسابقات لطلبة اللغة الصينية بالجامعة، في إلقاء شعر كومورو، وفن كتابة خط شعر الأديب الصيني الكبير.

جدير بالذكر أن الشاعر الصيني "كوموجو" أحد أشهر أدباء الصين في الثقافة الحديثة والمعاصرة ( 1892-1978)، وصاحب كثير من المؤلفات في الشعر والتاريخ وعلم الخطوط القديمة والترجمة، ويعد رائد المسرح الصيني، حيث ساهم في تطوير كثير من فنون المسرح في الصين.

تولى "كوموجو" العديد من المناصب الهامة ومنها نائب رئيس مجلس الوزراء بمجلس الإدارة الحكومية للصين الجديدة، ونائب رئيس اللجنة الدائمة بمجلس نواب الشعب الصيني، ورئيس اتحاد العاملين في الآداب والفنون بالصين، ونائب رئيس المجلس التنفيذي للمؤتمر الدولي لحفظ السلام، حيث كانت له إسهامات عظيمة في مجال السلام العالمي.

وزار "كوموجو" مصر في حقبة الخمسينيات في عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، حيث كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، وكتب الشاعر الكبير قصائد تتغنى بمصر وجمال نيلها العظيم، حيث عُرف عن الشاعر الصيني الكبير حبه الشديد لمصر والدفاع عنها في المحافل الدولية خصوصًا أثناء العدوان الثلاثي 1956.

وأهدى الدكتور ناصر مندور درع جامعة قناة السويس للوفد الصيني وفي المقابل قدم الوفد بعض الهداية التذكارية لرئيس الجامعة.