دوري الأبطال.. تشكيل هجومي متوقع لنيوكاسل في مواجهة باريس سان جيرمان

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء نحو ملعب "سانت جيمس بارك"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، الذى يحل ضيفًا على نظيره نيو كاسل الإنجليزى، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا.

ويعاني نيوكاسل يونايتد، وإيدى هاو المدير الفنى للفريق، من 3 ضربات مؤلمة، قبل مواجهة باريس سان جيرمان.

ويدخل نيوكاسل يونايتد المباراة بحثاً عن تحقيق الفوز الأول في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، متسلحاً بالأرض والجمهور الذي سيتواجد بكثافة لدعم اللاعبين في القمة أمام باريس سان جيرمان.

وجاء التشكيل المتوقع لنيوكاسل يونايتد كالتالى:

في حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: دان بورن، شار، جمال لاسيليس، كيران تربيير.

خط الوسط: إليوت أندرسون، رودريجيو مورا، ساين لونجستاف.

وفي الهجوم: أنتوني جوردون، ألكسندر إيزاك، ميجيل ألميرون.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، بينما يقع نيوكاسيل فى المركز السادس بنقطة وحيدة.