أمير الكويت يتلقى دعوة من أمير قطر للمشاركة في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي

تسلم ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، دعوة موجهة إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ للمشاركة في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي بعنوان "الدبلوماسية الرياضية" والمزمع عقدها خلال الفترة من 18 - 19 أكتوبر الجاري بالعاصمة القطرية (الدوحة).

قام بتسليم الرسالة لولي العهد، سفير دولة قطر لدى الكويت علي بن عبد الله آل محمود.